Magdeburg - Am Abend des 19. Mai 2023 waren mit dem Abpfiff am Böllenfalltor alle Dämme gebrochen. Ein Treffer von Phillip Tietz hatte an jenem 33. Spieltag in Liga zwei den Aufstieg des SV Darmstadt ins Oberhaus besiegelt. Der Name des Gegners? 1. FC Magdeburg. Doch selbst im Moment des größten Jubels zollte der damalige Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht den Blau-Weißen seinen höchsten Respekt. Er schwärmte geradezu von den Magdeburgern: Der Club sei eine „Mannschaft, der man mit Hochgenuss beim Fußballspielen zugucken kann.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.