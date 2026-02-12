Altes System, alte STÄRKEN, alte Fehler Positiv und negativ: So präsent ist die Titz-Ära nach wie vor beim FCM

Dass sich die Lage des 1. FC Magdeburg in den vergangenen Monaten entspannte, steht eng mit dem fußballerischen System in Verbindung. Dieses fällt aber nicht nur positiv, sondern auch negativ auf.