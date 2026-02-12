Altes System, alte STÄRKEN, alte Fehler Positiv und negativ: So präsent ist die Titz-Ära nach wie vor beim FCM
Dass sich die Lage des 1. FC Magdeburg in den vergangenen Monaten entspannte, steht eng mit dem fußballerischen System in Verbindung. Dieses fällt aber nicht nur positiv, sondern auch negativ auf.
12.02.2026, 10:26
Magdeburg - Die unverwechselbare Spielweise des 1. FC Magdeburg bringt Vorteile mit sich. Doch sie birgt auch Risiken, kann für Probleme sorgen. Das metaphorische Bild einer Waage passt da ziemlich gut.