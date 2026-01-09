Das Wiedersehen mit seinem Ex-Verein verlief für Abu-Bekir El-Zein persönlich erfolgreich, trotz der Niederlage seines SSV Ulm. Im Interview sprach er über Spiel und Transfer.

Tor und Vorlage gegen Ex-Club: Das sagt Abu El-Zein zu seinem FCM-Abschied

Side/Magdeburg - Es war eigentlich nur ein Testspiel, doch war es auch ein besonderes Spiel für Abu-Bekir El-Zein. Erst vor wenigen Tagen war der Mittelfeldspieler vom 1. FC Magdeburg zum SSV Ulm gewechselt, um Freitag stand er für den neuen Club gegen den FCM auf dem Rasen.

Und wie! El-Zein traf zunächst zum 1:1-Ausgleich und legte dann auch noch das 2:1 seines Teamkollegen Ensar Aksakal auf. Am Ende verlor der Drittligist zwar noch mit 2:4 gegen den klassenhöheren FCM, dennoch durfte El-Zein mit seiner Leistung zufrieden sein.

Nach Abpfiff stand er der Volksstimme zum Video-Interview im Arslan Zeki Demirci Sport Complex von Side bereit.

Abu El-Zein (SSV Ulm) im Video-Interview

Für den 1. FC Magdeburg war es der zweite Testspielsieg in der Türkei, bereits am Dienstag hatte das Team von Trainer Petrik Sander 2:1 gegen den FC Winterthur aus der Schweiz gewonnen.

Am Samstag steht nun die Rückreise nach Magdeburg an, am kommenden Freitag (16. Januar) geht es dann in der 2. Bundesliga mit dem Spiel bei Eintracht Braunschweig (18.30 Uhr, live bei Sky) weiter.