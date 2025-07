Magdeburgs Leistungsträger der Vorsaison sind aktuell ein Schatten ihrer Selbst. Mit Blick auf den Ligastart in zwei Wochen wäre eine deutliche Steigerung von ihnen ganz wichtig.

Magdeburg. Selbstvertrauen haben die Spieler des 1. FC Magdeburg in der Vorbereitung angesichts von drei Testspielen ohne Sieg bisher kaum getankt. Trainer Markus Fiedler und Abräumer Jean Hugonet machten nach dem 1:1 in Chemnitz einen entscheidenden Grund aus, warum der FCM bis dato lediglich in Burg (11:0) und Dessau (10:0) gewann.