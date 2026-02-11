Analyse liefert SChlimme Zahlen Weit mehr als Reimann: Das steckt wirklich hinter den Standard-Problemen des FCM
Spätestens nach dem 5:4 bei Greuther Fürth wurde viel über Dominik Reimann diskutiert. Dass ruhende Bälle schon lange ein wunder Punkt beim 1. FC Magdeburg sind, hat aber weit mehr Gründe.
11.02.2026, 13:58
Magdeburg - Am Ende mochten die mitgereisten FCM-Fans unter den 11.000 Zuschauern im Fürther Ronhof gar nicht mehr hinschauen, als sich die Kleeblätter das Leder mal wieder zu einem Standard zurechtgelegt hatten.