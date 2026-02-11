Spätestens nach dem 5:4 bei Greuther Fürth wurde viel über Dominik Reimann diskutiert. Dass ruhende Bälle schon lange ein wunder Punkt beim 1. FC Magdeburg sind, hat aber weit mehr Gründe.

Weit mehr als Reimann: Das steckt wirklich hinter den Standard-Problemen des FCM

Alarmstufe Rot: Bei Standards, die in den eigenen Strafraum segeln, agiert der 1. FC Magdeburg (r., Dominik Reimann) nur selten souverän.

Magdeburg - Am Ende mochten die mitgereisten FCM-Fans unter den 11.000 Zuschauern im Fürther Ronhof gar nicht mehr hinschauen, als sich die Kleeblätter das Leder mal wieder zu einem Standard zurechtgelegt hatten.