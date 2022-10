FCM-Startelf: Coach Christian Titz tauscht kräftig durch

Die Aufstellung gegen Eintracht Braunschweig ist raus: Im Vergleich zur Niederlage in Sandhausen wechselt Magdeburg-Trainer Christian Titz auf gleich fünf Positionen.

Magdeburg - Am Freitag wurde es bereits befürchtet und es hat sich bewahrheitet: Stammtorwart Dominik Reimann und Mohammed El Hankouri fehlen dem FCM im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig an diesem Sonnabend (13 Uhr/Sky). Sie sind erkältet. Für die beiden Akteure rücken Keeper Tim Boss und der zuletzt ebenfalls erkältete Leon Bell Bell in die Startelf.

Der italienische Innenverteidiger Cristiano Piccini beginnt hingegen anstelle von Alexander Bittroff. Auch auf zwei weiteren Positionen wechselt Trainer Christian Titz im Vergleich zum 0:1 im Sandhausen: die Mittelfeldspieler Amara Condé und Connor Krempicki sitzen aus taktischen Gründen nur auf der Bank, stattdessen spielen Tatsuya Ito und Daniel Elfadli. Spannend wird sein, ob es beim 4-3-3-System bleibt.

Moritz-Broni Kwarteng steht indes in der Startelf, nachdem er noch am Freitag Nackenschmerzen hatte.