Magdeburg - Die Stimmung beim 1. FC Magdeburg hat sich verändert. Das Team des Zweitligisten ist nicht mehr so betrübt über das 0:7 beim Karlsruher SC wie noch in der Vorwoche. Stattdessen ging es am Montag bei der ersten Einheit nach drei Tagen ohne Mannschaftstraining energiegeladen zu. Die Akteure coachten sich viel gegenseitig. Und Cheftrainer Christian Titz war auf dem Trainingsplatz nicht zu überhören. Oft und für seine Verhältnisse ungewöhnlich lautstark schritt er bei einer Übung ein, die das Umschalten schulte. Sowohl eigene Konter als auch solche des Gegners waren in Karlsruhe und im Testspiel bei Union Berlin am Donnerstag (1:3) Schwächen gewesen.