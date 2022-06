FCM startet mit 11:1-Sieg gegen Ilsenburg in die Vorbereitung

Ilsenburg - In der Startelf setzte Titz auf mehrere Neuzugänge, die sich erstmals den Fans der Blau-Weißen im FCM-Trikot auf dem grünen Rasen präsentieren durften. So hütete Tim Boss am Sonnabendnachmittag das Tor, vor ihm verteidigten die ebenfalls in dieser Transferperiode verpflichteten Silas Gnaka auf links sowie Jamie Lawrence und Belal Halbouni im Zentrum - Mohammed El Hankouri auf rechts komplettierte die Viererkette der Magdeburger, die im gewohnten 4-1-2-3-Aufstiegssystem spielen. Zudem agierte Dominik Reimann, Stammkeeper in der vergangenen Serie, in der Sturmspitze und sollte auf der ungewohnten Position für Torgefahr sorgen.

Mohammed El Kantouri eröffnet den FCM-Torreigen

Dies gelang ihm zwar an der „Sportanlage Am Eichholz“ nicht - dafür trugen sich aber seine Mitspieler in die Torschützenliste ein. El Hankouri eröffnete den Torreigen in Ilsenburg bereits nach drei gespielten Minuten, als er er Ilsenburgs Schlussmann Christopher Hoffmann überwand. Doch auch die Gastgeber, die in der Landesliga Mitte spielen, fanden den Weg ins gegnerische Tor. Joao Victor Gomes Paranagua bezwang Boss, der die ersten 45 Minuten ran durfte, mit seinem sehenswerten Schuss (8.). Danach übernahm der FCM erwartungsgemäß die Kontrolle, ließ den Ball laufen und erzielte in der Folge aufgrund der spielerischen Klasse auch einfache, aber dennoch schön herausgespielte Tore.

Luka Sliskovic hatte das Auge für den mitgelaufenen Jason Ceka, der den Querpass ohne große Mühe nur noch zum 2:1 einschieben musste (15.). Nach der Anfangsviertelstunde ging es munter weiter und die 1100 Zuschauer sahen dann noch weitere gute Aktion des Zweitligisten. Andreas Müller schickte El Hankouri in die Tiefe. Der Rechtsfuß blieb ganz cool und lupfte das runde Leder zum 3:1 über die Linie (20.). Zwei Minuten später musste sich Boss auf Magdeburger Seite auszeichnen, hatte aber keine Probleme mit dem Ilsenburger Abschluss. Vor dem Seitenwechsel schlenzte Ceka den Ball leichtfüßig ins linke obere Eck zum 4:1 (22.) und legte dann das 5:1 nach (42.), ehe Andreas Müller auf 6:1 erhöhte (43.),

FCM-Trainer Titz wechselt munter durch

Mit Wiederanpfiff wechselte Trainer Christian Titz beim 1. FC Magdeburg personell mehrfach durch. Dem Spielfluss der Elbestädter schadete dies allerdings nicht. Der schon im ersten Durchgang eingewechselte Keeper Lukas Kubisch parierte zweimal stark. Er hatte kurz zuvor allerdings Glück, als Sliskovic nur den Pfosten traf. Deutlich weniger Mühe hatten in der Folge Amara Condé zum 7:1 (54.) und Leonardo Scienza zum 8:1 (61.), als beide den Ball aus Kurzdistanz nur noch über die Linie bringen mussten.

Leon Bell Bell setzt den Schlusspunkt für den FCM

Vor der zweiten Trinkpause erhöhte Condé auf 9:1 (65.), als er sich ungestört den Ball im Strafraum zurechtlegte und den Ball humorlos im Kasten versenkte. Die Magdeburger zeigten sich trotz der vielen Tore weiterhin leichtfüßig und wollten das zehnte Mal jubeln, die Grün-Weißen dagegen schienen aufgrund der heißen Temperaturen müde zu sein. Dann war es in der 78. Minute soweit: Julian Rieckmann fasste sich ein Herz und zog einfach mal ab - 10:1. Die Schlussphase pendelte dann vor sich hin. ehe Leon Bell Bell einen Strafstoß herausholte. Er trat selbst an platzierte den Ball sicher unten rechts zum 11:1 (89.), was den Endstand einer munteren Partie bedeutete.

Am Sonntag reist der 1. FC Magdeburg dann ins niedersächsiche Wesendorf und bezieht dort bis zum kommenden Sonnabend ein Trainingslager. Nach der Ankunft wird die Mannschaft eine Krafteinheit absolvieren, ehe es am Montagmorgen gemeinsam auf den Platz geht.