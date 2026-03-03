Seit diesem Dienstag hat der 1. FC Magdeburg Gewissheit, wie der DFB den heftigen Gewaltvorfall beim Derby gegen Dynamo Dresden bestraft. Die Volksstimme blickt mit einem Frage-Antwort-Stück auf die Bekanntgabe.

Für gewöhnlich ist die Nordtribüne nur bei Partien des 1. FC Magdeburg II leer.

Magdeburg - Zuletzt hatten sie beim 1. FC Magdeburg noch gehofft, keine Tribünensperrung bei einem Heimspiel zu erleben, doch seit Dienstag ist klar: Der Zuschauer-Ausschluss in den Blöcken 3 bis 6 bei der nächsten Zweitliga-Partie gegen den SV Darmstadt (Freitag, 13. März) bedeutet ein Kapitel in der Vereinsgeschichte, auf das die Blau-Weißen gerne verzichtet hätten.