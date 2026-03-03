Seit Dienstag hat der 1. FC Magdeburg Gewissheit, wie der DFB den heftigen Gewaltvorfall beim Derby gegen Dynamo Dresden bestraft. Die Volksstimmen erklärt Hintergründe, Reaktionen und Folgen des Urteils.

So verhinderte der FCM einen noch größeren Zuschauer-Ausschluss

Für gewöhnlich ist die Nordtribüne nur bei Partien des 1. FC Magdeburg II leer.

Magdeburg - Zuletzt hatten sie beim 1. FC Magdeburg noch gehofft, keine Tribünensperrung bei einem Heimspiel zu erleben, doch seit Dienstag ist klar: Der Zuschauer-Ausschluss in den Blöcken 3 bis 6 bei der nächsten Zweitliga-Partie gegen den SV Darmstadt (Freitag, 13. März) bedeutet ein Kapitel in der Vereinsgeschichte, auf das die Blau-Weißen gerne verzichtet hätten.