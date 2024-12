Magdeburg - Beim Training am Dienstag fehlten zwei Offensivakteure des 1. FC Magdeburg, die gegen den SC Paderborn noch in der Startelf standen. So setzte neben Livan Burcu auch Martijn Kaars bei der Einheit aus. Vom Angriffstrio gegen die Ostwestfalen blieb also nur noch Baris Atik übrig. Während der Zweitligist beim Niederländer Kaars von einer Belastungssteuerung spricht, ist bei Flügelspieler Burcu die Rede von einem Infekt. Somit ist der Einsatz des Außenstürmers an diesem Freitag bei Fortuna Düsseldorf (18.30 Uhr/Sky) fraglich.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.