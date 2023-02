Magdeburg - Der Frust war beim 1. FC Magdeburg nach der 1:2-Niederlage gegen St. Pauli groß. Doch statt die Köpfe in den Sand zu stecken, raffen sich die Blau-Weißen im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Bundesliga neu auf. Diese Mentalität lobt auch Christian Titz. „Das zeichnet die Mannschaft aus“, so der Trainer, der ergänzt: „Wenn wir einen Spieltag hinter uns haben, dann ist es kein reiner Monolog, sondern ein Gespräch in der Gruppe. Dann ist die Mannschaft ganz schnell bereit, an diesen Dingen zu arbeiten.“

