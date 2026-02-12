weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. 1. FC Magdeburg: Trotz Titz-Fußball-Aufschwung - alte Probleme sind zurück

Was zuletzt auffiel Mit dem Titz-Fußball kehren auch alte Probleme zurück beim FCM

Dass sich die Lage des 1. FC Magdeburg in den vergangenen Monaten entspannte, steht eng mit dem fußballerischen System in Verbindung. Dieses fällt aber nicht nur positiv, sondern auch negativ auf. 

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 13.02.2026, 09:51
Christian Titz zog es im Sommer als Trainer zu Hannover 96, doch seine Spuren sind beim 1. FC Magdeburg auch heute noch an vielen Stellen zu erkennen. (Foto: imago/Jan Huebner)

Magdeburg - Die unverwechselbare Spielweise des 1. FC Magdeburg bringt Vorteile mit sich. Doch sie birgt auch Risiken, kann für Probleme sorgen. Das metaphorische Bild einer Waage passt da ziemlich gut.