FCM testet Solomon Bonnah und Raymond Frimpong Owusu

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg ist nach den schweißtreibenden Tagen im Trainingslager im niedersächsischen Wesendorf am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Dort wird weiterhin an der Vorbereitung für die 2. Bundesliga, in die der FCM mit einem Heimspiel am 16. Juli gegen Fortuna Düsseldorf(20.30 Uhr) startet, gefeilt. Neben dem Großteil des Teams - bis auf die verletzten Kai Brünker, Luca Schuler sowie Florian Kath und Moritz-Broni Kwarteng (beide im Aufbautraining) waren auch zwei neue Gesichter auf dem Trainingsplatz an der MDCC-Arena zu sehen.