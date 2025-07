Magdeburg. - Bis zum erlösenden Gang unter die Dusche waren es am Montagnachmittag nur noch wenige Minuten. Knapp zwei Stunden intensiven Trainings steckten den Spielern des 1. FC Magdeburg schon in den Beinen, als es zu einem schmerzhaften Zusammenprall kam. Robert Leipertz arbeitete nach einem Ballverlust vorbildlich nach hinten, eroberte das Leder gegen Laurin Ulrich zurück, traf den Neuzugang aus Stuttgart dabei aber unglücklich am Schienbein.

