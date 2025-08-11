weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. FCM-Trainer Fiedler beendet Spekulationen um Andi Hoti

Der Derbysieg in Dresden könnte der Durchbruch des Kosovaren beim 1. FC Magdeburg gewesen sein. 

Von Tobias Haack Aktualisiert: 12.08.2025, 14:59
Andi Hoti steht bei Trainer Markus Fiedler hoch im Kurs.
Andi Hoti steht bei Trainer Markus Fiedler hoch im Kurs. (Foto: Imago/Christian Schroedter)

Magdeburg. Auf der Zielgeraden einer Transferphase ist der Umgang mit Floskeln im Profifußball-Geschäft relativ gnadenlos. "Im Fußball ist alles möglich", heißt da gerne mal. Oder: "Wer kann schon sagen, was morgen ist." Soll heißen: Alles ist offen. Jeder unbedarfte Satz kann Preise ruinieren, also bleiben die Protagonisten gerne im Ungefähren. Bloß nicht auf irgendwas festnageln lassen.