Der Derbysieg in Dresden könnte der Durchbruch des Kosovaren beim 1. FC Magdeburg gewesen sein.

Magdeburg. Auf der Zielgeraden einer Transferphase ist der Umgang mit Floskeln im Profifußball-Geschäft relativ gnadenlos. "Im Fußball ist alles möglich", heißt da gerne mal. Oder: "Wer kann schon sagen, was morgen ist." Soll heißen: Alles ist offen. Jeder unbedarfte Satz kann Preise ruinieren, also bleiben die Protagonisten gerne im Ungefähren. Bloß nicht auf irgendwas festnageln lassen.