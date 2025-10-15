weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. FCM auf Trainersuche: Was für und gegen die Kandidaten spricht

Ein Überblick FCM auf Trainersuche: Was für und gegen die Kandidaten spricht

Aktuell sind beim 1. FC Magdeburg vier Fußballlehrer für den Trainerjob im Gespräch. Mindestens einer von ihnen dürfte mit ziemlicher Sicherheit aus dem Rennen sein.

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 15.10.2025, 16:26
Hält Ausschau nach einem neuen Coach für den 1. FC Magdeburg: Sportchef Otmar Schork.
Hält Ausschau nach einem neuen Coach für den 1. FC Magdeburg: Sportchef Otmar Schork. (Foto: Christian Schroedter)

Magdeburg –  Nun ist es nicht mehr lang bis zur Partie des 1. FC Magdeburg in Darmstadt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Präsentieren die Blau-Weißen vor der Zweitliga-Begegnung noch den Nachfolger für Markus Fiedler? Zumindest zeichnet sich dies für Außenstehende derzeit nicht ab.