Ein Überblick FCM auf Trainersuche: Was für und gegen die Kandidaten spricht
Aktuell sind beim 1. FC Magdeburg vier Fußballlehrer für den Trainerjob im Gespräch. Mindestens einer von ihnen dürfte mit ziemlicher Sicherheit aus dem Rennen sein.
Aktualisiert: 15.10.2025, 16:26
Magdeburg – Nun ist es nicht mehr lang bis zur Partie des 1. FC Magdeburg in Darmstadt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Präsentieren die Blau-Weißen vor der Zweitliga-Begegnung noch den Nachfolger für Markus Fiedler? Zumindest zeichnet sich dies für Außenstehende derzeit nicht ab.