Aktuell sind beim 1. FC Magdeburg vier Fußballlehrer für den Trainerjob im Gespräch. Mindestens einer von ihnen dürfte mit ziemlicher Sicherheit aus dem Rennen sein.

FCM auf Trainersuche: Was für und gegen die Kandidaten spricht

Hält Ausschau nach einem neuen Coach für den 1. FC Magdeburg: Sportchef Otmar Schork.

Magdeburg – Nun ist es nicht mehr lang bis zur Partie des 1. FC Magdeburg in Darmstadt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Präsentieren die Blau-Weißen vor der Zweitliga-Begegnung noch den Nachfolger für Markus Fiedler? Zumindest zeichnet sich dies für Außenstehende derzeit nicht ab.