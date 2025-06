Magdeburg – Es ist schwer zu sagen, was Otmar Schork und Marcus Mann mit ihrem Leben anstellen würden, wenn sie heute noch einmal 20 Jahre jung sein dürften. Sehr wahrscheinlich wären sie zwei ausgezeichnete Studenten, denn sie beherrschen etwas, das an Universitäten seit jeher zum guten Ton gehört und das es im Jahr 2025 sogar in wissenschaftliche Artikel renommierter Zeitschriften geschafft hat: Die Kunst der Prokrastination.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.