Am Dienstag steht keine Einheit auf dem Programm, am Montag agierten einige Spieler des 1. FC Magdeburg auf dem Rasen. Was beim Training zum Wochenstart auffiel.

Öffentliches FCM-Training in dieser Woche ohne Stammkräfte

Die Stammspieler baten Petrik Sander (Foto) und Pascal Ibold am Montag nicht zum Training.

Magdeburg - Manche Fans des 1. FC Magdeburg würden gerne öfters beim Training ihres Herzensverein zuschauen, doch in den vergangenen Monaten mussten sie sich wohl oder übel an Einheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewöhnen.