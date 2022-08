FCM-Training: Reimann wieder voll dabei

Auch am Wochenende wird Dominik Reimann (am Ball) aller Voraussicht nach wieder im Kasten stehen: Er hat sich nicht längerfristig verletzt.

Magdeburg - Bereits am Dienstag hatte Magdeburgs Torhüter Dominik Reimann Entwarnung gegeben, bei der Übungseinheit am Mittwoch konnten die Trainingsbeobachter nun sehen: Der Schlussmann ist fit. Einem Einsatz am Sonntag beim 1. FC Kaiserslautern steht somit nichts im Weg. Zur Erinnerung: Das Training am Dienstag hatte der 25-Jährige abgebrochen. Noch auf dem Rasen war die Nummer eins des 1. FC Magdeburg am linken Bein behandelt worden.