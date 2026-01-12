Folgen auch für die Avnet-Arena Trotz neuer Rasenheizung: FCM hat wieder ein Trainingsplatz-Problem

Der Wunsch des 1. FC Magdeburg, endlich entspannt zu trainieren, hat sich zu diesem Zeitpunkt nicht erfüllt. Dennoch könnten es die Spieler in diesen Wochen besser haben als die von Eintracht Braunschweig.