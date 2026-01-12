Eil
Folgen auch für die Avnet-Arena Trotz neuer Rasenheizung: FCM hat wieder ein Trainingsplatz-Problem
Der Wunsch des 1. FC Magdeburg, endlich entspannt zu trainieren, hat sich zu diesem Zeitpunkt nicht erfüllt. Dennoch könnten es die Spieler in diesen Wochen besser haben als die von Eintracht Braunschweig.
Aktualisiert: 12.01.2026, 17:05
Magdeburg - Nach dem Kummer der Vorjahre hatten sie beim 1. FC Magdeburg auf bessere Trainingsbedingungen ab diesem Winter gehofft. Allerdings bislang vergeblich.