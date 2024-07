Lubambo Musonda, der Neuzugang des 1. FC Magdeburg, spricht begeistert über seine bisherigen Stationen in verschiedenen Ländern. Nach Armenien, Polen und Dänemark freut sich Verteidiger aus Sambia auf die Elbestadt.

Bad Wörishofen - Neuzugang Lubambo Musonda kann seinen neuen Kollegen beim 1. FC Magdeburg reichlich erzählen. Er kann ihnen von seinen Erlebnissen in unterschiedlichen Ländern berichten. Schließlich ist der 29-Jährige im letzten Jahrzehnt ordentlich rumgekommen. Er hat bereits im Südkaukasus Fußball gespielt (Armenien), außerdem in Osteuropa (Polen) und zuletzt auch in Skandinavien (Dänemark). Seine Erfahrungen, seitdem er die Heimat Sambia im Jahr 2014 verließ, dürften für zahlreiche Mitspieler beim Zweitligisten interessant sein.