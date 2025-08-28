Deadline-Day FCM-Transfers: Kaars ist schon weg, wer folgt ihm noch?

Am 1. September endet der Transfersommer im deutschen Profifussball. Für manchen Spieler vom 1. FC Magdeburg könnte das Spiel gegen Greuther Fürth das letzte für den FCM sein. Manch anderer als Wechselkandidat gehandelter will bleiben.