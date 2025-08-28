weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. 1. FC Magdeburg: Diese Spieler könnten den FCM noch kurzfristig verlassen

Deadline-Day FCM-Transfers: Kaars ist schon weg, wer folgt ihm noch?

Am 1. September endet der Transfersommer. Für manchen Spieler vom 1. FC Magdeburg könnte das Spiel gegen Greuther Fürth das letzte für den FCM sein. Manch anderer als Wechselkandidat gehandelter will bleiben.

Von Nico Esche Aktualisiert: 29.08.2025, 09:55
Martijn Kaars (li.) ist schon weg und Jean Hugonet zählt im Kader vom 1. FC Magdeburg zu den heißesten Abgagns-Kandidaten in diesem Sommer. (Foto: IMAGO / Christian Schroedter)

Magdeburg/DUR – Mit riesigen Schritten bewegt sich der deutsche Profifußball hin zum großen Finale der Sommertransferperiode. Bis zum 1. September müssen die Transfers stehen, auch beim 1. FC Magdeburg.