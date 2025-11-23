Ausgebuffte Akteure übernehmen beim Spiel von Magdeburg II in Babelsberg mit ihren Toren Verantwortung. Nun folgen zwei Kracher gegen Traditionsteams daheim.

Magdeburg - Schon oft kreierten Talente mit oder ohne Profivertrag in dieser Saison besondere Momente für den 1. FC Magdeburg II. Auswärts beim SV Babelsberg betrug das durchschnittliche Alter der FCM-Startelf am Sonnabend nur 22,5 Jahre. Und der 20-jährige Keeper Robert Kampa hielt das Team beim Stand von 0:1 mit einer hervorragenden Parade in der Regionalliga-Partie. Drei Routiniers glänzten wiederum offensiv beim 3:1-Sieg nach Halbzeitrückstand.