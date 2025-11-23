Nun beginnen leipzig-wochen In Unterzahl: Glänzende Routiniers drehen Partie für den FCM II
Ausgebuffte Akteure übernehmen beim Spiel von Magdeburg II in Babelsberg mit ihren Toren Verantwortung. Nun folgen zwei Kracher gegen Traditionsteams daheim.
23.11.2025, 18:42
Magdeburg - Schon oft kreierten Talente mit oder ohne Profivertrag in dieser Saison besondere Momente für den 1. FC Magdeburg II. Auswärts beim SV Babelsberg betrug das durchschnittliche Alter der FCM-Startelf am Sonnabend nur 22,5 Jahre. Und der 20-jährige Keeper Robert Kampa hielt das Team beim Stand von 0:1 mit einer hervorragenden Parade in der Regionalliga-Partie. Drei Routiniers glänzten wiederum offensiv beim 3:1-Sieg nach Halbzeitrückstand.