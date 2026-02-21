Die U 23 des 1. FC Magdeburg war am Freitagabend gleich doppelt bedient: Frustriert wegen der eigenen Unreife, frustriert auch wegen ausbleibender Pfiffe des Unparteiischen.

FCM II ärgert sich über sich selbst und über Schiedsrichter-Entscheidungen

Daniel Wölfel wusste: Da wäre mehr drin gewesen am Freitagabend für die Reserve des 1. FC Magdeburg.

Magdeburg - Es war ein eigenartiger Spielverlauf aus Sicht der FCM-Reserve am Freitagabend. Klasse bot die Zweitvertretung des Clubs dem Regionalliga-Dritten Rot-Weiß Erfurt Paroli. Die Blau-Weißen kreierten in der ersten halben Stunde mehrere Strafraumszenen. Und dann erzielte Dribbler Elisio Widmann nach einem Solo-Lauf in die Mitte auch das durchaus verdiente 1:0 (31.). Ein Tor der Gäste, die von zahlreichen Fans unterstützt wurden, lag bis dahin nicht in der Luft.