Eil
U23 Bereit für Luckenwalde "Das ist der Weg": Über diese zwei "Abgänge" freut sich der FCM II sehr
Mit torreichen Testspielen hat sich die U23 des 1. FC Magdeburg aus der Winterpause zurückgemeldet. Bis zum Re-Start der Regionalliga Nordost gibt es aber noch ein bisschen was zu tun.
Aktualisiert: 22.01.2026, 14:40
Magdeburg - Es gibt Dinge im Sport, die gibt es eigentlich nicht. Das perfekte Spiel zum Beispiel, den auf allen Positionen perfekt besetzten Kader, oder aber auch einen Trainer, der keine Ansätze mehr für Verbesserungen findet.