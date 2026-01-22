Mit torreichen Testspielen hat sich die U23 des 1. FC Magdeburg aus der Winterpause zurückgemeldet. Bis zum Re-Start der Regionalliga Nordost gibt es aber noch ein bisschen was zu tun.

"Das ist der Weg": Über diese zwei "Abgänge" freut sich der FCM II sehr

Doppeltorschütze für die Reserve des 1. FC Magdeburg gegen Schöningen: Robert Leipertz.

Magdeburg - Es gibt Dinge im Sport, die gibt es eigentlich nicht. Das perfekte Spiel zum Beispiel, den auf allen Positionen perfekt besetzten Kader, oder aber auch einen Trainer, der keine Ansätze mehr für Verbesserungen findet.