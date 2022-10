FCM und das Spielsystem: Warum Braunschweig ein Vorbild sein kann

Magdeburg - Durch das 0:2 (0:0) gegen Eintracht Braunschweig ist der 1. FC Magdeburg am Tiefpunkt der bisherigen Saison angekommen. Nicht nur wegen der absolut ungenügenden Leistung in jenem Zweitliga-Spiel am Sonnabend, sondern auch mit Blick auf die jüngsten Partien in der Summe. Eigentlich wollte der Club gegen Regensburg, in Sandhausen und nun gegen Braunschweig eine Trendwende einleiten. Doch nach dem 1:0 gegen den SSV Jahn folgten zwei herbe Rückschläge, weshalb nun große Tristesse bei den Blau-Weißen herrscht. Viele Anhänger verließen die MDCC-Arena am Sonnabend schon vor dem Abpfiff. Und Trainer Christian Titz war deutlich anzumerken, wie sehr ihn die Niederlage mitnahm. Daraus machte er keinen Hehl. Über sein Spielsystem wollte er an diesem bitteren Nachmittag allerdings nicht sprechen.