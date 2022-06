FCM verpflichtet Daniel Elfadli vom VfR Aalen

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg bastelt weiter an seinem Kader für die kommende Zweitliga-Saison. Wie der Verein am Donnerstag bekanntgab, schließt sich Daniel Elfadli dem FCM an. Der 25-Jährige ist ablösefrei und spielte zuletzt beim Regionalligisten VfR Aalen und absolvierte dort in der vergangenen Saison insgesamt 28 Spiele.