FCM verpflichtet Mohammed El Hankouri vom FC Groningen

Magdeburg - So langam kommt der 1. FC Magdeburg in diesem Transferfenster so richtig in Fahrt. Wie der Verein am Dienstag bekanntgab, schließt sich Mohammed El Hankouri dem Zweitligisten an. Der 24-jährige Offensivmann bringt viel Erstliga-Erfahrung aus der niederländischen Eredivisie (127 Spiele) mit.