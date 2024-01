Magdeburg - Pierre Nadjombe ist der erste Sommer-Neuzugang des FCM. Der Akteur ist 20 Jahre alt kommt zum 1. Juli vom 1. FC Köln II (Regionalliga West).

Er ist flexibel in der Außenverteidigung einsetzbar und absolvierte bisher 48 Regionalligaspiele (drei Tore, sechs Assists). „Pierre ist ein junger Spieler, in dem wir sehr viel Potenzial sehen“, lässt sich Sport-Geschäftsführer Otmar Schork in der Pressemitteilung des FCM zitieren.

„Mit Pierre konnten wir einen dynamischen, schnellen Spieler verpflichten, der auch im Spiel nach vorne seine Qualitäten hat. Aufgrund seines jungen Alters hat er noch ein gutes Entwicklungspotenzial“, kommentierte FCM-Cheftrainer Christian Titz die Verpflichtung.