FCM-Verteidiger Tobias Müller will bereit sein für seine Chance

Arbeitet an seinem Startelf-Comeback: Tobias Müller.

Magdeburg. - Des einen Freud ist des anderen Leid. Der 1. FC Magdeburg muss am kommenden Sonntag beim Auswärtsspiel gegen Jahn Regensburg (13.30 Uhr/Sky) auf Jean Hugonet verzichten. Der Franzose fehlt nach einer viel diskutierten Verwarnung gegen Ulm gelbgesperrt und macht damit unfreiwillig einen Platz in der Dreierkette des FCM frei. Tobias Müller winkt nun möglicherweise die Chance, in die Startformation zu rutschen. Vielleicht für ein Spiel, vielleicht auch für mehr. Im vergangenen Winter aus Paderborn nach Magdeburg zurückgekehrt, hat der 30-Jährige mittlerweile seinen Stammplatz verloren. Doch aufgeben oder gar schlechte Laune verbreiten ist für den Badener keine Option. „Es gilt, mit den Hufen zu scharren und Gas zu geben“, verspricht er.