In der Länderspielpause testet der 1. FC Magdeburg gegen den VfL Osnabrück. Die Partie gibt es am Donnerstag kostenlos und exklusiv im Liveticker.

1. FC Magdeburg und VfL Osnabrück treffen am Donnerstag, 5. September 2024, in einem Testspiel aufeinander. Wir zeigen die Partie aus Schöningen kostenlos im Livestream.

Schöningen/Magdeburg/DUR – Der 1. FC Magdeburg nutzt die Länderspielpause in den Bundesligen für einen Formtest. Am Donnerstag spielt der FCM in Schöningen gegen den Drittligisten VfL Osnabrück.

Anstoß ist um 14 Uhr, die Mediengruppe Magdeburg zeigt das Freundschaftsspiel kostenlos und exklusiv im Livestream. Gespielt wird viermal 30 Minuten, um möglichst vielen Profis Spielzeit zu geben.

Livestream: FCM gegen VfL Osnabrück (Kamera: Alexander Pfoertsch)

Verzichten muss der FCM im Test definitiv auf die verletzten Herbert Bockhorn, Baris Atik und Aleksa Marusic. Zudem sind Livan Burcu, Andi Hoti, Lubambo Musonda und Eldin Dzogovic allesamt auf Länderspielreise.