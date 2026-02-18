Abstiegskampf, Schalke-Topspiele, Fan-Krawalle, Probleme und Mutmacher: Im Studio-Talk unserer FCM-Reporter geht es um viele Themen rund um den 1. FC Magdeburg.

"Wenn der FCM absteigt, liegt ein Grund dafür auch im Winter"

Abstiegskampf, Heimschwäche, Topspiel beim FC Schalke 04: Es gibt viele Themen beim 1. FC Magdeburg. Über diese sprachen die FCM-Reporter Nico Esche und Tobias Buschendorf im Video-Talk mit Moderator Torsten Grundmann.

Magdeburg/DUR - Der 1. FC Magdeburg steckt auch nach dem 22. Spieltag in der 2. Bundesliga weiter tief im Abstiegskampf, zuletzt wechselten sich Befreiungs- und Rückschläge in schöner Regelmäßigkeit ab.

Der FCM bekommt einfach keine Konstanz in Leistungen und Ergebnis, Platz 16 in der Tabelle ist nach dem ernüchternden 0:2 gegen Arminia Bielefeld das Ergebnis.

Video-Talk zum 1. FC Magdeburg

Und doch ist nicht alles schlecht und die Situation längst nicht hoffnungslos rund um die Blau-Weißen. Darüber diskutierten die FCM-Reporter Tobias Buschendorf und Nico Esche im Studio-Talk mit Moderator Torsten Grundmann.

"Das ist die Realität", sagte Buschendorf über Rang 16 und den Dauer-Abstiegskampf beim FCM. Und Nico Esche merkt an: "Es wirkt nicht so, als sei die Mannschaft schon im Modus." Klar ist, dass ganz schnell Punkte hermüssen.

Für den FCM geht es am Samstagabend (20.30 Uhr) im Topspiel bei Herbstmeister und Tabellenführer FC Schalke 04 wieder um drei Punkte in der 2. Bundesliga. Auch diese mit Spannung erwartete Partie war Thema im Talk. "Auswärts gegen Favoriten, das liegt dem FCM", sagte Buschendorf und räumte Magdeburg durchaus Chancen auf den Sieg ein.