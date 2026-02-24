Im Vergleich zu anderen Abstiegskonkurrenten der 2. Bundesliga gewinnt der FCM viel, verliert aber noch mehr. Die Unfähigkeit Punkte zu teilen ist Chance und Risiko zugleich.

Hopp oder Top: Kann der FCM nur Spektakel in der 2. Bundesliga?

Alexander Nollenberger traf auf Schalke für den 1. FC Magdeburg in seiner typischen Manier.

Magdeburg - Könnte sie es sich aussuchen, würde es die Mannschaft des 1. FC Magdeburg gerne ändern. Und auch die treuen Fans des Clubs hätten nichts dagegen, würde ihr Team auf dem Weg durch die laufende Zweitliga-Saison weniger die Berg- und Talbahn besteigen.