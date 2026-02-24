"Folge unseres Spielstils" Hopp oder Top: Kann der FCM nur Spektakel in der 2. Bundesliga?
Im Vergleich zu anderen Abstiegskonkurrenten der
2. Bundesliga gewinnt der FCM viel, verliert aber noch mehr. Die Unfähigkeit Punkte zu teilen ist Chance und Risiko zugleich.
Magdeburg - Könnte sie es sich aussuchen, würde es die Mannschaft des 1. FC Magdeburg gerne ändern. Und auch die treuen Fans des Clubs hätten nichts dagegen, würde ihr Team auf dem Weg durch die laufende Zweitliga-Saison weniger die Berg- und Talbahn besteigen.