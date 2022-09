FCM-Vorbereitung: So will der Club wieder angreifen

Magdeburg - Nun sind es nur noch wenige Tage, bis es für den 1. FC Magdeburg erneut um dringend benötige Zähler in der 2. Bundesliga geht. Im Heimspiel am Sonntag gegen Jahn Regensburg (13.30 Uhr/Sky) sind die Blau-Weißen als Tabellenletzter zum Siegen verdammt. Wie geht der Club die Tage vor der wegweisenden Partie an? Und wie verlief die erste Woche in der Länderspielpause? Die Volksstimme liefert die Antworten.