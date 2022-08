FCM: Weshalb die kommende Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern ein ungleiches Duell ist

Am Sonntag gastiert der 1. FC Magdeburg bei Mitaufsteiger Kaiserslautern. Die Begegnung im Fritz-Walter-Stadion ist von einem sehr starken Kontrast geprägt.

Grübeln, um den FCM wieder in die Spur zu bringen (v. l.): Co-Trainer Silvio Bankert, Chefcoach Christian Titz und Torwarttrainer Matthias Tischer. Am Sonntag gehts nach Kaiserslautern.

Magdeburg - Mit Brillanz dominierte der 1. FC Magdeburg in der vergangenen Saison die dritte Spielklasse. Der 1. FC Kaiserslautern folgte dem FCM über den Umweg Relegation und mit Mühe in die 2. Bundesliga. An diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) treffen sich die beiden Aufsteiger auf dem Betzenberg. Die Situation hat sich im Vergleich zur Vorsaison extrem verändert: Wieder liegen einige Zähler (sieben) zwischen beiden Teams, doch diesmal ist der FCK (5.) den Magdeburgern (17.) enteilt. Dabei ist nicht nur die Spielidee der Magdeburger dieselbe wie im Aufstiegsjahr: Auch der FCK ist seiner Linie treu geblieben.