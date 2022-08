2. Bundesliga FCM: Wie Torhüter Dominik Reimann über die hitzige Stimmung in Kaiserslautern denkt

Am Sonntag tritt der 1. FC Magdeburg in Kaiserslautern an. Atmosphärisch wird es nach der Partie beim FC St. Pauli das nächste Auswärts-Highlight. Torhüter Dominik Reimann freut sich drauf.