Der Anpfiff erfolgt am Donnerstag um 13.30 Uhr. Während der FCM gut in Liga zwei klarkommt, sieht es bei Gegner Braunschweig derzeit düster aus.

Magdeburg - Vor zwei Jahren stiegen der 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig gemeinsam aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga auf. Im Unterhaus hielten beide Mannschaften in der Vorsaison die Klasse. Der FCM zum Schluss nach einer Steigerung in der Rückrunde, die Niedersachsen zitterten sich dagegen zur Rettung. Ähnlich gestaltet sich die Lage beider Teams, die am Donnerstag ab 13.30 Uhr auf Platz 2 an der MDCC-Arena ein Testspiel bestreiten, in dieser Serie.