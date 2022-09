FCM: Wird die Partie in Paderborn das nächste Spektakel?

Am Sonnabend tritt der Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg in Paderborn an. Es könnte sich eine wilde Begegnung entwickeln. Zumindest deutet einiges darauf hin.

FCM-Stürmer Luca Schuler und seine Teamkollegen wollen offensiv so auftreten wie in Kaiserslautern. Der SC Paderborn wiederum ist die torgefährlichste Mannschaft im Unterhaus.

Magdeburg - Das absolut kuriose 4:4 zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FCM wird allen Beteiligten und Zuschauern noch lange im Gedächtnis bleiben. Diese Begegnung ist erst ein paar Tage her, da könnte es nun für den 1. FC Magdeburg schon so weitergehen. Denn der FCM tritt heute in Paderborn an (13 Uhr/Sky). Bei diesem Duell sind Tore eigentlich garantiert. Im Schnitt fallen mehr als vier Tore pro Ligapartie, wenn eines der beiden Teams im Einsatz ist.