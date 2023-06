Magdeburg - Innenverteidiger Jean Hugonet (Austria Lustenau) war der erste Neuzugang des 1. FC Magdeburg. Offensivmann Alexander Nollenberger (SpVgg Bayreuth) wurde als zweite Verstärkung vorgestellt. Am Dienstag präsentierte Blau-Weiß einen dritten neuen Namen für die kommende Spielzeit im Unterhaus: Xavier Amaechi schließt sich den Elbestädtern an.

Der 22-jährige Linksfuß stand zuletzt beim Zweitliga-Konkurrenten Hamburger SV unter Vertrag. Für die Rothosen absolvierte der Engländer, der Rechtsaußen sowie auf links spielen kann, sieben Ligaspiele und bereitete einen Treffer vor. Der 1,79-Meter-Mann spielte im Nachwuchsbereich in London beim FC Fulham und später beim FC Arsenal. Nun schlägt er ein neues sportliches Kapitel in Magdeburg auf. „Mit Xavier bekommen wir einen schnellen, dribbelstarken Spieler, der in der Offensive mehrere Positionen bekleiden kann“, ließ sich FCM-Cheftrainer Christian Titz in der Vereinsmitteilung zitieren.