Der 1. FC Magdeburg trifft in Fürth auf die erfolgreichste Mannschaft des vergangenen Monats. Vor allem die ruhenden Bälle der Kleeblätter zählen zu den Besten der zweiten Liga.

Tobias Müller (r.) wird wie beim 2:2 im Hinspiel gegen Greuther Fürth und Noel Futkeu in der Startelf stehen.

Magdeburg. - Tabellen im Sport sind etwas wunderbar Konkretes. In einem Spiel wie dem Fußball, in dem viele Dinge von Tagesform, Glück, Pech oder auch Schiedsrichterentscheidungen abhängen, geben belastbare Zahlen Halt und Orientierung. Mittlerweile hat sich der Profifußball wohl auch deshalb regelrecht in seine Statistiken verliebt.