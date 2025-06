Fußball-Regionalliga FCM-Zweite kann sich auch auf Lok Leipzig freuen

Zum vierten Mal in Folge scheitert der Meister der Regionalliga Nordost am Aufstieg zur 3. Liga in der Relegation. Durch das Scheitern von Lok Leipzig gegen Havelse kann sich die in die Regionalliga aufgestiegene FCM-Zweite aber über einen weiteren attraktiven Gegner in der neuen Saison freuen.