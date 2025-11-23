Der 1. FC Magdeburg zeigt sich bei Fortuna Düsseldorf dominant und zielstrebig, verliert aber in letzter Minute mit 1:2. Den Unterschied macht wieder einmal die Effizienz vor dem Tor.

FCM nach bitterer Last-Minute-Pleite ein Fall für "Die Toten Hosen"

Wieder einmal fassungslos: Alexander Nollenberger (rechts) und der 1. FC Magdeburg.

Düsseldorf - Anfang der 1990er-Jahre landeten die bekanntesten Söhne der Stadt Düsseldorf, die Toten Hosen, mit ihrer Punkrock-Ballade „Alles aus Liebe“ einen Hit. Das Stück hat seitdem seinen Eingang in die DNA der Rheinmetropole gefunden.