Rückschlag in Düsseldorf FCM nach bitterer Last-Minute-Pleite ein Fall für "Die Toten Hosen"
Der 1. FC Magdeburg zeigt sich bei Fortuna Düsseldorf dominant und zielstrebig, verliert aber in letzter Minute mit 1:2. Den Unterschied macht wieder einmal die Effizienz vor dem Tor.
Aktualisiert: 23.11.2025, 18:25
Düsseldorf - Anfang der 1990er-Jahre landeten die bekanntesten Söhne der Stadt Düsseldorf, die Toten Hosen, mit ihrer Punkrock-Ballade „Alles aus Liebe“ einen Hit. Das Stück hat seitdem seinen Eingang in die DNA der Rheinmetropole gefunden.