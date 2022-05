Früher Doppelwechsel bringt FCM-Fußballer auf die Siegerstraße

Eine Glücksmünze, ein Elfmeter als Geschenk und eine signierte Gelbe Karte – beim FCM war am Heimspieltag gegen Wiesbaden einiges geboten. Über allem stand aber der 3:1-Erfolg.

Magdeburg - Nachdem der nächste Erfolg in der 3. Liga eingetütet war, nahm FCM-Cheftrainer Christian Titz am Sonnabend lachend seinen Kollegen aus Wiesbaden, Markus Kauczinski, in die Arme. Die beiden sprachen noch einmal über das Ende der ersten Halbzeit, als sie von Schiedsrichter Arne Aarnink mit der Gelben Karte wegen Meckerns verwarnt wurden. „Das war für mich ja die erste Karte“, sagte Titz. Kauczinski entgegnete trocken: „Für mich nicht!“