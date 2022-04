Für Trainer Titz vom FCM hat das Pokalspiel höchste Priorität

Ein Pokalspiel in Haldensleben, ein Abschiedsspiel für Christian Beck, ein Ziel: Florian Kath vom 1. FC Magdeburg will an diesem Wochenende wieder zu Null spielen. Wie zuletzt gegen Türkgücü, als er als Linksverteidiger zugleich sein erstes Drittliga-Tor seit mehr als vier Jahren erzielte.

Magdeburg - Florian Kath hat sich für das Wochenende ein klares Ziel gesetzt: „Wir wollen zu Null spielen.“ Nicht nur im Landespokal-Achtelfinale am Sonnabend beim Haldensleber SC (14 Uhr), auch beim Abschiedsspiel für Christian Beck am Sonntag in der MDCC-Arena (15 Uhr), wenngleich der 26-Jährige seiner Vorgabe für letzteren Vergleich ein Lächeln hinterherschob. Kath hat zuletzt ein ganz neues Gefühl gewonnen – das Gefühl eines erzielten Tores verbunden mit der Energie, die ihm von den Tribünen in der heimischen Arena entgegenschwappte, die er aufsaugte, die er genoss.