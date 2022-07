FCM - Die Kaderanalyse vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf

Die neue Saison in der 2. Bundesliga startet für den 1. FC Magdeburg am Sonnabend gegen Fortuna Düsseldorf. Die Kaderanalyse der Volksstimme blickt auf die voraussichtliche Aufstellung des FCM.

Magdeburg - Am Sonnabend um 20.30 Uhr geht es für den 1. FC Magdeburg endlich los. Dann ertönt in der MDCC-Arena der Anpfiff am ersten Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf. Die Volksstimme blickt auf die voraussichtliche Aufstellung.