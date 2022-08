FCM gegen Hannover 96: Heftige Ausschreitungen nach Spielende

Nach dem Fußballspiel in der 2. Bundesliga in Magdeburg sorgten Fans beider Lager für Aufsehen.

Magdeburg - Immer wieder Ärger um die Fans des 1. FC Magdeburgs. Schon im Vorfeld der Partie wurde durch einen Heimfan auf einem Parkplatz in stadionnähe Pyrotechnik abgebrannt, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Gegen den 21-jährigen Mann aus Magdeburg wird nun weiter ermittelt.

Insgesamt verfolgten am Freitag, 19. August, rund 23.900 Zuschauer im Stadion die Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hannover 96. Im Einsatz waren Beamte aus verschiedenen Bundesländern sowie Kräfte der Bundespolizei.

Im Messenger-Dienst Telegram tauchten einige Fotos der Hannoveraner Fans auf. Screenshot: Telegram

Auch während des Spiels wurde mehrfach Pyrotechnik durch die Gästefans und Heimfans abgebrannt. Nach Spielende versuchte Personen beider Fanlager zueinander zu gelangen, wobei es zu körperlichen Auseinandersetzungen kam. In einschlägigen Gruppen im Messenger-Dienst Telegram ist die Rede von provozierendem Verhalten einiger Ultras oder Hooligans, die sich in den Familienblock nahe des Auswärtsblocks platziert haben sollen. Ob dies stimmt, kann nicht genau verifiziert werden.

Daraufhin sollen die Fans von Hannover 96 Pyrotechnik in den Familienblock geworfen haben. Fans beider Lager haben sich danach im Innenraum der Arena an der Eckfahne getroffen, kleinere Schlägereien inklusive. Dies ist in einem Video zu sehen, welches der Volksstimme vorliegt. Außerdem ertönte die Brandwarnanlage im Stadion, mutmaßlich laut Informationen dieser Zeitung ausgelöst durch Pyrotechnik auf der Auswärtstoilette. Auch diese Info ist noch nicht verifiziert.

Durch das schnelle Eingreifen der Ordner sowie der Polizei konnten die Ausschreitungen unterbunden werden. Der Polizei sind keine verletzten Personen bekannt. Insgesamt dauern die polizeilichen Ermittlungen zu allen Sachverhalten an.