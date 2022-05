1. FC Magdeburg und Nachwuchs lassen Kapitän Müller ruhig schlafen

Magdeburg - Wer zurzeit auf Tobias Müller trifft, erlebt einen sehr entspannten Kapitän des 1. FC Magdeburg. Aus persönlicher Sicht kann er sofort Entwarnung geben: Seine frühzeitige Auswechslung im Spiel gegen Saarbrücken (2:1) hat sich als „Vorsichtsmaßnahme“ herausgestellt. „Ich bin mittlerweile wieder voll ins Training eingestiegen. Es hat ein Muskel zugemacht, und wir wollten kein Risiko eingehen“, erklärt er. Das Unaufgeregte liegt aber nicht nur an der Art, die Müller sowieso so an sich hat, sondern auch an der Gesamtsituation des FCM.

