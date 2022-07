FCM verliert Testspiel gegen Union Berlin

Der 1. FC Magdeburg hat am Sonnabend einen ersten Härtetest in der Vorbereitung absolviert. Der Club traf auf Bundesligist 1. FC Union Berlin.

Nach dem letzten Testspiel gegen Regionalligist Viktoria Berlin war am Sonnabend erneut ein Berliner Team Gegner des 1. FC Magdeburg - allerdings handelte es sich diesmal um Bundesligist 1. FC Union Berlin. Ein echter Härtetest also in der Vorbereitung für das Team von Trainer Christian Titz.